Mercato NBA, gli Houston Rockets tagliano DeMarcus Cousins

Nonostante il profilo basso mantenuto da coach Stephen Philas, gli Houston Rockets hanno confermato il taglio di DeMarcus Cousins. A rilanciare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic. Questa mossa consentirà a Cousins ​​di esplorare il mercato per trovare la sua prossima squadra. Secondo quanto riferito, il centro ​​ed i Rockets avrebbero raggiunto un accordo reciproco ancora durante la scorsa settimana.

The Houston Rockets are releasing DeMarcus Cousins, sources tell @TheAthletic @Stadium. This allows the four-time All-Star to find a team elsewhere and garner interest on the open market.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2021