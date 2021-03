Team USA, pubblicata la lista dei giocatori candidati per le Olimpiadi

Nella giornata di oggi, Team USA ha rilasciato la lista dei 57 giocatori candidati per un posto in nazionale alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Tra i nomi proposti sono presenti tutte le grandi stelle della NBA, insieme ad alcune novità. Tra questi, 42 giocatori erano già stati precedentemente selezionati, mentre 15 di loro sono nuove aggiunte, scelte per coprire le eventuali defezioni che potrebbero esserci da qui a luglio. Jerry Colangelo, direttore generale della nazionale, ha così dichiarato a riguardo:

“Con il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021, è importante che continuiamo a essere flessibili e a considerare tutti i giocatori che possono contribuire ai nostri sforzi per mettere in campo il miglior Team USA possibile. Queste aggiunte che abbiamo annunciato oggi ci aiuteranno ad assicurare quello che stiamo facendo.” “Avere una rosa di giocatori più larga di quella che abbiamo normalmente è fondamentale, a causa di tutte le incertezze che affrontiamo per quanto riguarda la disponibilità. Ma, per la nazionale USA, ricevere l’impegno di così tanti giocatori eccezionali è un indicatore di cosa il grande onore di rappresentare il proprio paese significhi per questi uomini.”

Il coaching staff di Team USA sarà formato da Gregg Popovich e dai suoi assistenti. Tra questi spiccano i nomi di Steve Kerr, Lloyd Pierce e Jay Wright. Tra le nuove aggiunte troviamo i seguenti giocatori:

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers); Eric Gordon (Houston Rockets); Jerami Grant (Detroit Pistons); Blake Griffin (Brooklyn Nets); Jrue Holiday (Milwaukee Bucks); DeAndre Jordan (Brooklyn Nets); Zach LaVine (Chicago Bulls); Julius Randle (New York Knicks); Duncan Robinson (Miami Heat); Mitchell Robinson (New York Knicks); Fred VanVleet (Toronto Raptors); John Wall (Houston Rockets); Zion Williamson (New Orleans Pelicans); Christian Wood (Houston Rockets); Trae Young (Atlanta Hawks).

La lista completa dei giocatori la potete trovare qui.

