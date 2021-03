NBA, Steve Kerr: “Ci saranno dei cambiamenti per la partita contro i Clippers”

I Golden State Warriors stanno vivendo una stagione di alti e bassi. Infatti occupano il decimo posto nella Western Conference e sono in piena corsa nella lotta per i playoff. Coach Steve Kerr ha intenzione di apportare qualche modifica nelle rotazioni, in modo da far riposare i titolari.

Secondo quando riportato dal giornalista Anthony Slater, Kerr non ha rivelato le sue scelte ma è probabile che Jordan Poole e James Wiseman avranno più spazio nelle prossime partite.

Steve Kerr reaffirms that "there will be" rotational changes when Warriors return to play tomorrow vs Clippers. Won't detail them, but expectation is Jordan Poole will be in mix. James Wiseman expected to get increased burn, but missed test ("a mistake," per Kerr) complicates it.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 11, 2021