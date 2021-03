Mercato NBA, i Lakers vogliono rispondere a Brooklyn: occhi su Andre Drummond

Dopo aver assistito alla firma ufficiale di Blake Griffin con i Brooklyn Nets, i Los Angeles Lakers vogliono assolutamente rispondere al colpo di mercato NBA dei rivali ad Est con qualcosa di speciale. Ecco perché, secondo quanto riportato da Marc Stein del New York Times, i gialloviola starebbero monitorando a più riprese la situazione di Andre Drummond in casa Cleveland. Secondo quanto riferito, i Cavaliers preferirebbero scambiare il centro prima della scadenza del 25 marzo, anche se potrebbe rivelarsi difficile trovare una pretendente disposta ad accettare l’ultimo anno di contratto dell’ex Pistons che pesa 28.8 milioni.

There is optimism within the Lakers that they will get strong consideration from Andre Drummond if Drummond ultimately leaves the Cavaliers via buyout, league sources say.

Cleveland’s preference, of course, remains trading Drummond elsewhere before the March 25 trade deadline.

