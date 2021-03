NBA, Christian Wood vicino al ritorno in campo

Per ritrovare l’ultimo successo in campionato degli Houston Rockets è necessario fare un salto all’indietro di ben 33 giorni, data 5 febbraio. La franchigia del Texas sovrasta i Memphis Grizzlies per 115 a 103, purtroppo con una nota dolente: Christian Wood abbandona il parquet a causa di un problema alla caviglia destra. Da questo momento in poi, il nulla cosmico. I Rockets giocano altre tredici partite, senza portare a casa un solo risultato utile. L’infortunio del classe ’95 sembra aver spento la luce, ma l’agonizzante assenza è quasi giunta alla fine.

Come riportato da Tim MacMahon di ESPN, infatti, Christian Wood ha ripreso ad allenarsi e il suo rientro si avvicina. Tuttavia non giocherà contro i Sacramento Kings giovedì notte.

