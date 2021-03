NBA, Draymond Green e la conversazione con la madre su LaMelo Ball

Da subito etichettato come flop, in quanto figlio di un vociferante LaVar Ball e fratello di una stella mancata, LaMelo Ball sta lasciando chiunque a bocca aperta. Anche il suo proprietario, un certo Michael Jordan. La scelta numero 3 al Draft 2020 sorprende con delle magie tipiche di ogni giocatore dal valore tecnico indiscutibile. Fin qui, nelle sue 35 partite giocate, ha messo a referto una media di 15.8 punti, 6.0 rimbalzi e 6.3 assist. Questi numeri parlano per il giovanissimo rookie. Numeri che, però, hanno inizialmente lasciato scettico Draymond Green.

L’ala dei Golden State Warriors è intervenuta ai microfoni del programma First Take di ESPN, svelando di aver cambiato completamente opinione su LaMelo Ball dopo averlo visto giocare. Inoltre, Draymond Green ha confessato un retroscena davvero esilarante, cioè quello di non essersi fidato della madre che già lo aveva avvertito sul talento del classe 2001. Questo il racconto completo:

“Mia mamma mi ha chiamato a inizio anno dicendomi: ‘LaMelo è bravo’. E io le ho risposto: ‘Ah, mamma, sta solo mettendo su buone statistiche, ma tante altre persone lo fanno. Non sono sicuro di credere alle statistiche’. E invece non lo avevo visto giocare realmente.”

Il numero 23 degli Warriors ha poi continuato:

“Appena ho visto giocare LaMelo, mamma mia. Ho dovuto mandare un messaggio a mamma poco tempo fa. Le ho detto: ‘Mamma, avevi ragione. LaMelo è un problema’. Mi piace il suo gioco, è super veloce. Non avevo idea di quanto fosse veloce.”

Draymond Green non ha mai alcuna paura di esprimere quello che pensa, siano temi negativi o positivi. E se c’è anche la sua benedizione, forse questo LaMelo Ball è destinato davvero a grandi cose.

