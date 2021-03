NBA, Ben Simmons e Joel Embiid ancora fuori contro i Bulls

Da quanto riportato da Tim Bontemps di ESPN, sembra che Philadelphia dovrà fare a meno di Ben Simmons e Joel Embiid anche per la prossima partita contro i Bulls. La motivazione dell’assenza delle due star rimane il protocollo anti-COVID, che già aveva impedito ai giocatori dei Sixers di prendere parte all’All-Star Game tenuto ad Atlanta.

L’episodio che ha portato all’isolamento obbligato per i due giocatori è stato il contatto con un barbiere di Philadelphia, che successivamente è risultato positivo al coronavirus. Nel caso in cui Simmons ed Embiid continuassero ad essere negativi ai test (come accaduto finora), il camerunese potrà tornare in azione nella gara contro i Washington Wizards. Nel caso di Simmons, invece, il rientro potrebbe avvenire contro i San Antonio Spurs nel match successivo.

Philadelphia non vedrà certamente l’ora di poter riavere le sue stelle; se da una lato Joel Embiid sta registrando numeri da MVP (30.2 punti, 11.6 rimbalzi e 3.3 assist), Ben Simmons si sta ulteriormente affermando come uno dei difensori migliori della lega, oltre che un ottimo playmaker. Con mezza partita di vantaggio sui Nets, i 76ers rimangono per ora al top della Eastern Conference.

