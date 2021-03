NBA, Boston recupera Marcus Smart: torna contro Brooklyn

Nella sfida di domani contro i Brooklyn Nets, i Celtics potranno finalmente riaccogliere Marcus Smart. Dopo oltre un mese di assenza infatti la guardia dei bianco-verdi potrà tornare in campo ed aiutare i compagni nella complicata trasferta a New York. A riportare la notizia Jared Weiss di The Athletic.

Marcus Smart says he will return from his calf tear tomorrow at Brooklyn. — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 10, 2021

Smart, infatti, è assente dai campi di gioco dal 2 febbraio, quando dovette fermarsi a causa di una lacerazione al polpaccio. Boston nel frattanto si è affidata alla coppia Tatum-Brown, oltre che beneficiare del recupero della condizione di Kemba Walker. Il playmaker infatti ha dovuto saltare i primi 11 incontri stagionali causa infortunio, ma anche dopo il suo ritorno ha avuto bisogno di oltre un mese per riprendere la condizione dalla metà di febbraio in poi.

Chi invece ha approfittato maggiormente dell’assenza di Smart è stato il giovanissimo Aaron Nesmith. La guardia 21enne scelta al Draft 2020 ha trovato minuti “grazie” alla doppia assenza di Smart e Langford – lungodegente da inizio stagione. Pur partendo sempre dalla panchina, il rookie nelle ultime due settimane ha giocato quasi 20 minuti di media con 4.2 punti e 2.4 rimbalzi. E anche se sono segni positivi per un giovane appena entrato nella Lega, i dati evidenziano la necessità di Boston di riavere un giocatore esperto come Marcus Smart nel backcourt.

Prima dell’infortunio infatti il giocatore stava viaggiando ad una media di oltre 13 punti e quasi 7 assist ad incontro, oltre alla tenacia difensiva che è il suo marchio di fabbrica. Col rientro del prodotto di Oklahoma State i Celtics potranno contare finalmente sul roster praticamente al completo e potrà cominciare la rincorsa alle primissime posizioni della Eastern Conference. Anche perché la terza posizione è già distante 3 vittorie e in una stagione corta come questa non sono ammessi nuovi cali di prestazioni.

Leggi anche:

NBA, chi ha il calendario più ‘difficile’ da qui a fine stagione?

In NBA con Bronny? LeBron ammette: “È un obiettivo”

NBA, Meyers Leonard e l’insulto antisemita: i Miami Heat lo allontanano