NBA, James Harden commenta il possibile arrivo a Brooklyn di Blake Griffin

Il front office dei Brooklyn Nets sta lavorando per valutare la possibile aggiunta di Blake Griffin all’interno del roster di Steve Nash. Il lungo, infatti, negli scorsi giorni ha raggiunto un accordo di buyout con i Detroit Pistons (rinunciando a più di 13 milioni di dollari in contratto) per tentare l’avventura con una squadra che lotta per il titolo NBA. I principali insider della lega hanno accostato il nome di Griffin a quello dei Nets, indicata peraltro come meta preferita dello stesso giocatore.

A New York, l’ex lungo dei Clippers ritroverebbe tra gli altri DeAndre Jordan, suo compagno di squadra proprio in California, andando a formare un quintetto davvero speciale pensando anche a Irving-Durant e Harden. Quest’ultimo, alla vigilia dell’All-Star Game 2021, ha commentato le voci di mercato intorno a Griffin in questo modo:

“Blake a Brooklyn? Non abbiamo fatto ancora nessuna mossa, non abbiamo ancora preso nessuno, quindi potrò rispondere a questa domanda solo quando e se succederà. Però tutto quello che posso dire è che sappiamo quanto sia forte Blake Griffin e che tipo di giocatore è…”

A questo punto, Brooklyn dovrà vederla anche con Miami Heat e Los Angeles Lakers, in corsa per arrivare al giocatore classe 1989. Ci sarà, però, da valutare per bene anche le sue condizioni fisiche poiché nelle ultime stagioni Griffin ha più volte dovuto fare i conti con problemi fisici. Certo, se i Nets dovessero riuscire a firmarlo sarebbe comunque una mossa clamorosa, passando dai “Big Three” al “Big Poker”.

