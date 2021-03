NBA, rivelate le divise dell’All-Star Game 2021

A poche ora dall’All-Star Game 2021, la NBA ha rivelato in anteprima le divise delle due squadre. Per Team LeBron la canotta sarà gialla, per Team Durant sarà invece blu. Un cambiamento rispetto alle ultime edizioni, in cui le due squadre indossavano una divisa rossa e una divisa blu. I colori sono stati rivelati dalla NBA su Twitter.

La giornata di oggi è già stata ricca di colpi di scena. Joel Embiid e Ben Simmons non prenderanno parte all’evento in conformità alle regole imposte dai protocolli di salute e sicurezza. Al posto di Embiid ci sarà Zion Williamson, alla sua prima apparizione All-Star Game. Prima della partita delle stelle andranno in scena la Skills Challenge e il Three-Point Contest, alle 00.30 ora italiana. In seguito, alle 2.00, inizierà la sfida tra Team Durant e Team LeBron. Durante l’intervallo andrà in onda la gara delle schiacciate.

Per Team Durant (divisa blu) i titolari saranno: Bradley Beal, Kyrie Irving, Zion Williamson, Kawhi Leonard e Jayson Tatum. Per Team LeBron (divisa gialla) scenderanno in campo inizialmente: LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic.

