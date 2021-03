Simulazioni, avvertimento della NBA per Buddy Hield

La NBA non ammette comportamenti scorretti da parte dei suoi atleti, chiedere a Buddy Hield per conferma.

Il bahamense non è riuscito infatti a passarla liscia. La lega ha notificato al giocatore dei Sacramento Kings un primo avvertimento per aver violato la politica del “flopping”.

Buddy Hield paga il comportamento tenuto nell’ultima gara con i Portland Trail Balzers. Una caduta a seguito di un contatto con Carmelo Anthony giudicato troppo esagerato.

Sacramento’s Buddy Hield received a warning for violating the league’s anti-flopping rule March 4 at Portland. pic.twitter.com/6AaLXFBAta

