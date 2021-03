NBA, il proprietario dei Cleveland Cavaliers perde 25 miliardi di dollari in un giorno

In un solo giorno Dan Gilbert, proprietario dei Cavaliers, ha perso diversi miliardi di dollari. Le ultime ore sono state difficili per lui e per la Rocket Companies – azienda che si occupa di erogare mutui online di cui è fondatore. Le azioni della società sono infatti crollate del 33% nella giornata di mercoledì.

Secondo quanto riporta Forbes, il tuffo al ribasso di Rocket Companies ha intaccato il patrimonio di Gilbert di circa 25.4 miliardi di dollari. Tutto questo è avvenuto un giorno dopo che le azioni allo scoperto dell’azienda erano salite alle stelle del 71%, rendendo Dan Gilbert la decima persona più ricca del mondo alla chiusura della seduta di martedì. Il patrimonio del principale owner di Cleveland era salito di quasi 33 miliardi di dollari durante le ore di negoziazioni di martedì.

Nonostante il crollo, le azioni della Rocket Companies sono ancora in rialzo del 30% rispetto alla fine della scorsa settimana, con Dan Gilbert attualmente più ricco di circa 10 miliardi di dollari da allora. Tutto sommato un buon percorso azionario. L’imprenditore statunitense, lo ricordiamo, è anche il fondatore di Quicken Loans, la sua sussidiaria di prestito ipotecario che ha anche regalato il nome dell’arena di Cleveland durante gli anni di LeBron James in città.

