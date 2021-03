Com’era lecito aspettarsi, la mossa di Blake Griffin e del suo buyout con i Detroit Pistons sta attirando l’attenzione di diverse squadre NBA. Secondo quanto riporta Marc Stein del New York Times, infatti, sul lungo ci sarebbe il pressing di Lakers, Miami, Golden State, Clippers e Brooklyn. Shams Charania, insider di Athletic, ha quindi chiarito come i Nets di Harde-Irving e Durant, sarebbero in testa per arrivare al giocatore, in una potenziale mossa di mercato NBA clamorosa.

The Brooklyn Nets are believed to be leaders to sign six-time All-Star Blake Griffin, sources tell me and @JLEdwardsIII. Rival teams with interest are expecting Griffin to choose Nets as a title favorite for chance to win a championship. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2021

Anche lo stesso Griffin sembra gradire particolarmente la destinazione avendo ambizioni da titoli immutate. In una squadra in cui le posizioni in backcourt sono ricoperte da stelle della lega, tra i lunghi Blake potrebbe trovare terreno fertile per rendersi a disposizione. Chiaramente, il front office di Brooklyn dovrà anche valutare le condizioni fisiche di un giocatore spesso ai box per problemi fisici.

In questa stagione, l’ex ala grande dei Los Angeles Clippers – il quale peraltro ritroverebbe DeAndre Jordan in squadra – viaggia a 12.3 punti, 5.2 rimbalzi e 3.9 assist di media a partita.

