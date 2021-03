NBA, LaMelo Ball infrange un altro record

L’impressionante stagione di LaMelo Ball non smette di sorprendere. Dopo un inizio turbolento ed un impatto col mondo NBA non facile, il più giovane della famiglia Ball ha in breve tempo trovato la sua dimensione negli Charlotte Hornets, così tanto da essersi guadagnato in poco più di un mese un posto nel quintetto titolare.

LaMelo Ball is the only #NBA player in the last 60 seasons to lead all rookies in total points, rebounds, assists and steals at the All-Star break. #NBATwitter #AllFly — Elias Sports Bureau (@EliasSports) March 6, 2021

Le sue performance parlano per lui, così come i record che continua ad infrangere: al momento di questo All-Star break, LaMelo Ball è primo nella sua classe rookie per punti segnati (553), rimbalzi (221), assist (221) e palle rubate (57). L’unico rookie a riuscirci negli ultimi sessant’anni.

Le buone giocate del play di Charlotte non stanno di certo passando inosservate. Dopo gli ultimi due premi di Rookie del Mese vinti consecutivamente nella sua Eastern Conference è stato recentemente selezionato per partecipare al Rising Star Game dell’All-Star weekend, nonostante l’evento non si terrà.

