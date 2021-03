All-Star Game 2021, James Harden critica la NBA: “Costretti ad essere qui”

Nella classica media availability prima dell’All-Star Game 2021, anche James Harden si è messo a disposizione dei giornalisti in una Zoom Call in cui il giocatore ha ribadito la sua contrarietà nell’organizzare la partita delle stelle:

“Ci hanno costretto a venire. In questa stagione strana e faticosa, con una partita ogni due giorni, ci avrebbe fatto comodo una settimana di break, per ricaricare le batterie e passare un po’ di tempo con la famiglia. Invece siamo dovuti venire qui: le ultime 24 ore le ho trascorse venendo ad Atlanta, facendo il tampone e rimanendo in camera tutto il tempo… e uscire solamente per la partita. Antoine Walker ha detto che non ho uno stile di gioco vincente? Non presto attenzione ai commenti di persone che non hanno alcuna credibilità.”