NBA, finalmente Mike Conley: diventa All-Star!

Mike Conley ce l’ha fatta. Il play 33enne, uno dei giocatori probabilmente più sottovalutati nell’ultima decade, parteciperà finalmente alla partita delle stelle, quell’All-Star Game che in tutta la sua carriera aveva soltanto sfiorato nei suoi migliori anni in canotta Grizzlies.

Conley è stato aggiunto al roster del Team LeBron come sostituto per l’infortunato Devin Booker, che non potrà partecipare all’All-Star weekend a causa di una distorsione al ginocchio sinistro. Conley lo sostituirà anche nella Gara del Tiro da Tre.

Secondo ESPN, i 14 anni di Mike Conley rappresentano l’attesa maggiore da parte di un atleta NBA per la sua prima selezione All-Star. Selezione, di certo, tutta guadagnata: 16.1 punti, 5.7 assist e 3.5 rimbalzi a partita per lui, in una stagione dove la sua leadership e la sua esperienza sono un valore aggiunto a degli Utah Jazz primi per record NBA (27-9).

Mike Conley va quindi ad aumentare la comunità Jazz presente all’All-Star Game, unendosi ai compagni Donovan Mitchell e Rudy Gobert così tanto disprezzati al momento del Draft dei due capitani LeBron e Durant.

