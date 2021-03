Mercato NBA, i Boston Celtics interessati ad Harrison Barnes

I Boston Celtics, da alcuni anni al top della Eastern Conference, stanno vivendo un’annata deludente. Con un record di 19-17, Boston non sembra essere in grado di impensierire Brooklyn, Philadelphia e le squadre migliori ad Est (e non solo); con un Kemba Walker ancora da ritrovare, la sola presenza di Jaylen Brown e Jayson Tatum non può essere abbastanza.

Proprio per questo motivo, Danny Ainge e la dirigenza di Boston sarebbero alla ricerca di un giocatore in grado di fornire minuti di qualità sul fronte offensivo, pur mantenendo la solidità difensiva del roster. Tra le varie alternative, sembra che Harrison Barnes, ala dei Sacramento Kings, potrebbe essere il profilo scelto dai Cs per aggiungere profondità al team. La notizia è stata riportata dall’analista ed ex-giocatore dei Celtics Brian Scalabrine.

"The Celtics want Harrison Barnes …. Don’t listen to all the smoke and mirrors about all these other guys."

Sorting through trade rumors with @tvabby + @Scalabrine, and why Barnes is more realistic than Grant or Vucevic. pic.twitter.com/QPLDXURyj2

