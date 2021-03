NBA All-Star Game, Mitchell e Gobert scelti per ultimi: “Nessuno gioca con i Jazz”

È stata la notte delle selezioni per l’All-Star Game. Il particolare formato, che è giunto alla sua seconda edizione, ha visto LeBron James e Kevin Durant, capitani delle due squadre, formare i propri roster scegliendo nel pool di tutti i giocatori selezionati.

E così LeBron giocherà per la prima volta con Stephen Curry, ad esempio. Ma a non passare inosservato è stata soprattutto la scelta per ultimi dei due All-Star dei Jazz, Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Una decisione che il giocatore dei Lakers ha commentato ironicamente così:

“Come nei videogiochi, nessuno sceglie gli Utah Jazz per giocare, nemmeno quando c’erano Stockton e Malone”

Tra le risate di tutto lo studio di NBA TNT, Charles Barkley ha poi stuzzicato sempre ironicamente LeBron:

“LeBron diceva di avere bisogno di stazza e poi ha scelto Sabonis prima di Gobert”

Chissà come i diretti interessati prenderanno l’accaduto. Nel frattempo, al giro di boa della stagione, Mitchell e Gobert possono guardare tutti dall’alto del primo posto in classifica ad Ovest, che i Jazz hanno conquistato con merito: la scelta per l’All-Star Game sembrerà sicuramente meno amara.

