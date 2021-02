NBA, vendute all’asta le scarpe che Kobe Bryant regalò a LeBron James nel 2002

Secondo il giornalista di ESPN Nick DePaula, sono state vendute all’asta per il prezzo di 156.000 dollari le scarpe “USA Kobe Twos” che Kobe Bryant regalò a LeBron James nel 2002. Secondo lo stesso James, quello fu uno dei più bei momenti passati assieme a Kobe durante i primi anni della sua carriera.

— Nick DePaula (@NickDePaula) February 28, 2021