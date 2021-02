NBA, Bradley Beal sul suo terzo quarto pauroso: “Colpa di Okogie”

Nella ricca notte NBA dei redivivi Washington Wizards (13-18) continuano la loro risalita superando 128-122 i Minnesota Timberwolves (7-27), conquistando la loro settima vittoria nelle ultime otto gare.

Mattatori della serata un Russell Westbrook da tripla doppia (19 punti, 14 rimbalzi e 12 assist) ed uno scatenato Bradley Beal, autore di 34 punti, metà dei quali giunti durante il terzo quarto.

Bradley Beal, asked why he went off in the third quarter, gives a three-word answer: "Yeah, Josh Okogie.”

Beal went for 17 in the third. Okogie was trash talking him from the start.

— Fred Katz (@FredKatz) February 28, 2021