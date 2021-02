NBA, Ray Allen: “Vorrei rivedere i Seattle SuperSonics”

Nel 2008, i Seattle SuperSonics hanno passato il testimone agli Oklahoma City Thunder in un addio davvero complicato. Città e tifosi vorrebbero rivedere i Sonics giocare in NBA. Non solo loro, anche i grandi campioni della lega tifano per il ritorno sulla mappa del basket USA della città dello Smeraldo. Uno su tutti Ray Allen.

L’ex tiratore ha militato all’interno dei Sonics dal 2003 al 2007, con cui – in realtà – non riuscì mai a coronare il sogno di vincere un titolo, ma mise in evidenza il suo grande talento. Allen sogna ancora un ritorno di Seattle in NBA, affermando che se un giorno dovesse succedere, gli piacerebbe far parte del gruppo proprietario. Queste le sue dichiarazioni:

“Sarebbe fantastico se Seattle avesse di nuovo un team in NBA. Se ciò accadesse mi piacerebbe essere nel gruppo dei proprietari della squadra. Quando lasciai i Sonics nel 2007 in molti erano rimasti delusi dalla società. In molti erano arrabbiati con la dirigenza… dissi ai vertici di ascoltare i propri tifosi. Ho vestito per poco tempo la maglia dei Sonics, ma mi è rimasta dentro. Quando te ne vai da qui, ti accorgi che successivamente ti manca la città. L’ambiente ti spinge a lottare per la maglia, per i suoi tifosi e per l’orgoglio di Seattle. I Sonics sono un elemento importante per questa comunità.”

Le voci di un possibile ritorno di Seattle in NBA si inseguono ormai diversi anni, ma le ultime notizie sembrano finalmente essere positive, con il sindaco della città che è già stato interpellato in alcune occasioni da Adam Silver in una ipotesi di espansione della lega.

