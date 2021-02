La NBA rinvia ufficialmente Chicago Bulls-Toronto Raptors

La NBA ha annunciato che la partita fra Chicago Bulls e Toronto Raptors in programma questa sera è stata rinviata. La motivazione è direttamente collegata alla scoperta di alcuni test positivi all’interno dei canadesi e della conseguente quarantena di diversi giocatori impossibilitati a scendere così in campo.

Venerdì scorso i Toronto Raptors hanno giocato la loro ultima partita vincendo contro gli Houston Rockets in una situazione di semi-emergenza. Di fatto, i canadesi hanno dovuto rinunciare anche a coach Nick Nurse, sostituito egregiamente dal ‘nostro’ Sergio Scariolo.

In questa stagione sono state rinviate molte partite, sintomo certamente di molteplici assenze all’interno delle compagini del campionato, ma anche di un protocollo di salute e sicurezza funzionante. Detto questo, la pausa obbligata dell’All-Star Game sarà di grande aiuto per la NBA, la quale potrà eventualmente rivedere alcune sue disposizioni anche in vista dei Playoff. Portare a termine la stagione è troppo importante, per tutti.

