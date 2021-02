Continua la querelle tra Zlatan Ibrahimovic e LeBron James. Dopo la replica della stella dei gialloviola, sull’argomento è intervenuto anche Enes Kanter, da sempre difensore della libertà di parola legata a temi politici, soprattutto dopo il suo personalissimo scontro con Erdogan, dai risvolti anche “poco simpatici”.

Il centro dei Portland Trail Blazers ha quindi voluto far sentire il suo supporto a LeBron, il quale spesso e volentieri si è inserito all’interno di argomenti sociali e vicini alla politica, twittando contro lo svedese del Milan:

Ibrahimovic, in una intervista rilasciata alla UEFA, era intervenuto in questo modo su LeBron James:

“Quello che fa lui (LeBron) è fenomenale, però non mi piace quando le persone con qualche tipo di ‘status’ parlano di politica. Fai quello in cui sei bravo. Fai quello che fai. Io gioco a calcio perchè sono il migliore nel giocare a calcio. Non faccio politica. Se fossi stato un politico, avrei fatto politica. Questo è il primo errore che le persone famose fanno quando si sentono arrivate. Per me meglio tenersi lontano da questi argomenti, e fare quello in cui si è bravi, altrimenti rischi di non farci una bella figura.”

Someone tell @Ibra_official

There is a difference between political opinions and speaking up against persecution, oppression and calling out Dictators. #BLM isn’t a political statement,

it’s speaking up against oppression.

In America, we call it Freedom of speech. https://t.co/eEpERmUaXl

— Enes Kanter (@EnesKanter) February 27, 2021