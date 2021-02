NBA, Pascal Siakam sarà fuori per le prossime 3 partite

La notizia della serata è che l’ala dei Toronto Raptors, Pascal Siakam, salterà presumibilmente le ultime partite prima della sosta dell’All-Star Game. Secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowskj di ESPN, il giocatore dovrà seguire le disposizioni della NBA in conformità al protocollo di salute e sicurezza.

Infatti, sempre secondo i dettami di cui sopra, chiunque risulti positivo deve successivamente effettuare due tamponi con esito negativo nell’arco di 24 ore per poter rientrare in campo, oppure far passare almeno 10 giorni dopo il primo test senza che vi sia insorgenza di sintomi.

Pascal Siakam, lo ricrdiamo, non ha giocato nella vittoria dei sui Raptors per 122 a 111 contro gli Houston Rockets venerdì. L’ala camerunense, All-Star nella stagione 2020, sta viaggiando con 20.1 punti, 7.5 rimbalzi e 4.8 assist a partita, tirando con il 45.3 percento.

