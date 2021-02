Risultati NBA: Miami ferma la corsa dei Jazz, i Lakers tornano alla vittoria nel segno di LeBron

(13-20) Sacramento Kings 110 – 107 Detroit Pistons (9-24)

Dopo nove sconfitte consecutive, i Kings tornano finalmente a sorridere strappando una vittoria di misura in quel di Detroit.

Le cose si erano messe subito bene per i ragazzi di coach Walton, avanti di 10 già al termine del primo quarto (35-25), ma l’improvvisa difficoltà accusata su entrambe le metà campo da Fox e compagni ha poi permesso ai padroni di casa di rientrare in partita e mettere la freccia nel corso del terzo periodo.

Altra reazione d’orgoglio e altro sorpasso, questa volta firmato Kings, con gli ospiti che tornano a condurre e sul punteggio di 106-104 a 12,9 secondi dalla fine hanno la chance per chiudere i conti. Tuttavia, Barnes fallisce la tripla del ko, gli arbitri fischiano un fallo a Buddy Hield e Jackson va in lunetta per il pareggio, ma sbaglia il primo libero e, volutamente, anche il successivo, cosa che dovrà fare, senza successo, anche Dennis Smith Jr. qualche secondo più tardi.

Vittoria dunque per i Kings, che ringraziano De’Aaron Fox per i 27 punti e 6 assist e Richaun Holmes per la doppia doppia da 19 punti e 17 rimbalzi. 30 punti per Jerami Grant e 17 a testa per Bey e Smith Jr., che non bastano però alla causa dei Pistons.

(14-19) Atlanta Hawks 109 – 118 Oklahoma City Thunder (14-19)

Nonostante una confusione cromatica che ha costretto le due squadre a rivedere i propri outfit tra il primo e il secondo tempo, con i Thunder obbligati ad abbandonare l’arancione in favore del tradizionale bianco casalingo in virtù del completo rosso degli ospiti, OKC ha la meglio su degli Hawks messi più in difficoltà dagli avversari che dai colori delle divise.

Prima frazione molto equilibrata e ad alto ritmo (33-31), con i ragazzi di coach Daigneault che già nel secondo periodo iniziano però a macinare gioco a un ritmo insostenibile dagli ospiti (55-63 all’intervallo), e neppure il cambio di programma a livello di canotte riesce a dare la svolta agli Hawks, che continuano a imbarcare acqua anche nel secondo tempo.

Sotto di 16 a 12 dalla fine, Gallinari e soci abbozzano una timida rimonta, quando però ormai è troppo tardi per sperare di rimettere in piedi il match.

Buon lavoro tutto sommato dei big man ospiti, con Clint Capela autore di 17 punti e 21 rimbalzi e John Collins che realizza 25 punti catturando anche 8 rimbalzi; 17 punti anche per Young, mentre Gilgeous-Alexander è ancora una volta il migliore dei suoi con 24 punti all’attivo.

(15-17) Charlotte Hornets 121 – 130 Golden State Warriors (19-15)

Draymond Green fa, Draymond Green disfa. Si potrebbe riassumere così il match andato in scena al Chase Center di San Francisco, dove i Warriors colgono un importante successo grazie alla duttilità del loro numero 23, nonostante l’espulsione per doppio tecnico per cui lo stesso Green è stato costretto a lasciare il campo a 10 secondi dalla fine.

Qualche parolina di troppo per il solito Draymond, che quando però si tratta di giocare a basket sulle due metà campo ha ben pochi rivali. E’ lui a fornire gli assist per le sei schiacciate di Oubre nel primo tempo, che danno il là al successo dei padroni di casa (28-36). Da lì in poi, infatti, la gara è tutta in discesa per Golden State, che nonostante l’ingenuità finale di Green e il tentativo di rimonta degli ospiti riesce a blindare un buon successo contro le mine vaganti degli Hornets.

11 punti, 12 rimbalzi e addirittura 19 assist per Green: ringraziano il già citato Oubre con 27 punti e, ovviamente, Steph Curry, che chiude con 29 punti e 9 assist. 24 punti per Terry Rozier, miglior realizzatore dei suoi, mentre LaMelo Ball si fa notare con 22 punti, 6 assist e 7 rimbalzi.