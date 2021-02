NBA, Danilo Gallinari finisce in prima posizione in Shaqtin’ A Fool

Nella stessa settimana in cui ha registrato il suo season high con la maglia degli Atlanta Hawks segnando peraltro 10 triple in una singola partita, il buon Danilo Gallinari si è reso protagonista anche in Shaqtin’ A Fool, la consueta classifica delle giocate più ‘imbarazzanti’ commentate direttamente da Shaquille O’Neal.

L’italiano si è posizionato primo dopo una giocata terminata con un nulla di fatto durante il match contro i Denver Nuggets di lunedì scorso.

Leggi Anche

NBA, niente All-Star Game per Durant, al suo posto Domantas Sabonis

Kyrie Irving insiste su Kobe come nuovo logo NBA

NBA, Bam Adebayo entra nella famiglia Jordan Brand