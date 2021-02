Terza partita in una settimana tra Celtics e Hawks e per la seconda volta è la compagine di Atlanta ad aver avuto la meglio. Nella notte, infatti, la squadra allenata da Lloyd Pierce ha registrato anche un nuovo record di franchigia per quanto riguarda le triple realizzate in una singola partita: 23 bombe, di cui 15 arrivate dal duo formato da Trae Young (33 punti con 5/11 a 3 punti) e Danilo Gallinari.

L’italiano ha chiuso con 38 punti pesantissimi, tirando 13/16 dal campo di cui 10/12 da dietro l’arco. La sua prestazione da 3 vale il record di franchigia per un giocatore in maglia Hawks in grado di andare a bersaglio con 10 triple in una singola gara. Danilo ha, inoltre, aggiunto sei rimbalzi, due assist e due palle recuperate.

Queste le parole dell’ex Clippers nel post-partita:

“Fa sempre molto piacere fare la storia, segnare in qualche modo i record di una franchigia. Sono davvero felice per questo. Ovviamente, quando la tua serata perfetta al tiro coincide con una vittoria della squadra, tutto ha un sapore più gradevole.”

John Collins, suo compagno di squadra, ha quindi evidenziato l’importanza di avere un giocatore di qualità come il Gallo:

“Era scatenato, non c’era modo di farlo sbagliare. Tutta la squadra lo adora, in modo particolare quando vedi qualcuno vivere una serata del genere. Avremmo continuato a passargli il pallone ancora a lungo, fino a quando la sua mano non si fosse raffreddata”.

