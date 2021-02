Mercato NBA, i Los Angeles Lakers firmano Damian Jones

I Lakers hanno recentemente liberato un posto nel loro roster tagliando ufficialmente Quinn Cook mentre hanno deciso di sostituirlo con un altro innesto. I gialloviola, intervenuti sul mercato NBA, hanno quindi annunciato la firma di Damian Jones con un contratto di 10 giorni. L’arrivo del pivot può anche essere letto come test per capire se il giocatore potrà dare una mano durante l’assenza forzata di Anthony Davis.

Jones era appena stato tagliato dai Phoenix Suns, con i quali aveva firmato durante la scorsa offseason e giocato oggettivamente pochissimo in questo inizio di stagione: 14 partite con una media di 1.6 punti e 1.3 rimbalzi in 6.7 minuti di permanenza sul parquet.

The Los Angeles Lakers have signed center Damian Jones to a 10-day contract.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2021