NBA, Bam Adebayo entra nella famiglia Jordan Brand

Il numero di cestisti divenuti testimonial di Jordan Brand è cresciuto drasticamente negli ultimi anni, specie sul fronte delle giovani stelle. Luka Doncic, Zion Williamson e Jayson Tatum sunteggiano alla perfezione questa scelta aziendale, fieri di calcare ogni sera il parquet in rappresentanza di “His Airness“, Michael Jordan.

L’ultimo in ordine di tempo a poter vantare tale privilegio è stato Edrice “Bam” Adebayo, lungo eclettico in forza ai Miami Heat. Nonostante il ragazzo fosse ancora ufficialmente sotto contratto con Nike, nelle ultime settimane aveva già sfoggiato in campo scarpe Jordan, destando più di qualche sospetto tra gli appassionati di sneakers.

Visibilmente emozionato per il successo sportivo ed economico, Adebayo si è detto molto orgoglioso di sé e del proprio lavoro, ma ancora incapace di quantificare la sua gioia:

“Non riesco ancora a spiegare cosa significhi tutto ciò. Tutti conoscono MJ e rappresentarne in qualche misura l’eredità mi inorgoglisce. Le divise Statement Edition di tutte le franchigie recano il simbolo ‘Jumpman’ e ciò la dice lunga sull’influenza che questo marchio esercita sul mondo della pallacanestro. Poter fare parte di questa famiglia significa rappresentare l’eccellenza assoluta. Le persone che mi ammirano sanno quello che ho dimostrato per meritare di diritto questa chiamata.”

