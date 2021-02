NBA, infortunio alla mano destra per Gordon Hayward

Durante la gara della notte persa dagli Charlotte Hornets contro gli Utah Jazz, Gordon Hayward ha lasciato il campo per un infortunio alla mano destra che lo ha tenuto fuori per tutto il 4º quarto, dove i Jazz hanno dato lo strappo decisivo alla gara.

Come chiarito dalle parole di coach Borrego, il giocatore verrà valutato quotidianamente e saranno fatti dei test per verificare l’entità dell’infortunio.

Hornets coach James Borrego said Gordon Hayward is day-to-day with the right hand injury that knocked him out of the fourth quarter. I assume there will be an MRI coming.

Secondo Rod Boone di The Hive Vibes, l’infortunio del giocatore è dovuto a una brutta caduta sulla mano destra in seguito ad una penetrazione verso il canestro e si va a sommare all’infortunio al dito che Hayward ha subito a inizio stagione.

#Hornets say Gordon Hayward is out for the rest of the game after exiting in the fourth quarter due to re-aggravating a right hand injury. He fell hard on a drive to the basket. Hayward broke a finger in the preseason. Another tough injury for him.

— Rod Boone (@rodboone) February 23, 2021