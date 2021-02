Mercato NBA, Mavs e Warriors parlano per Porzingis

Nelle ultime settimane, sembrerebbe che i Dallas Mavericks siano intenzionati a valutare le possibilità di scambio che riguardano Kristaps Porzingis, giocatore con ancora tre anni di contratto la quale ascesa è stata fortemente limitata dai continui infortuni.

In vista dell’imminente trade deadline, secondo Ian Begley di SNY, i Mavericks avrebbero contattato i Golden State Warriors per capire il loro livello di interesse verso il giocatore lettone, che potrebbe essere un innesto interessante per il gioco di coach Steve Kerr.

Dal suo approdo nel 2019 a Dallas, Porzingis ha sempre portato alla causa delle buone cifre e in stagione viaggia a 20.5 punti di media con il 47.3% dal campo, 8.2 rimbalzi e 1.6 stoppate a partita. Ciò nonostante, i forti dubbi sul giocatore nascono dall’impatto difensivo e dagli eccessivi infortuni che ne limitano l’utilizzo in regular season.

È chiaro che gli Warriors, in vista di una mossa di mercato del genere, dovranno valutare le condizioni del centro lettone, considerando l’infortunio di Klay Thompson che ha già segnato questa stagione, e soprattutto toglierebbero spazio a James Wiseman, scelta numero 2 del draft 2020, sul quale gli stessi Warriors sembrano voler puntare.

Qualora Golden State non dovesse essere interessata a Porzingis, i Mavericks rimarrebbero comunque attenti e vigili sul mercato NBA per cercare altre franchigie che possano offrire asset interessanti da affiancare a Luka Doncic e migliorare una squadra che stenta a trovare continuità nella corsa Playoff ad Ovest.

Leggi anche:

NBA, i Lakers tagliano Quinn Cook

Risultati NBA: i Lakers perdono all’overtime, terza sconfitta di fila! Pioggia di triple per i Jazz

NBA, Bradley Beal: “Cinque vittorie consecutive? Non abbiamo fatto ancora niente”