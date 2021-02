NBA, Draymond Green si scusa per il tecnico contro Charlotte

Dopo la sconfitta subita nel weekend contro gli Charlotte Hornets, Draymond Green sembra aver riflettuto sul suo comportamento che è costata la partita a pochi secondi dal termine dopo aver ottenuto un tecnico sanguinoso che ha permesso agli avversari di recuperare. Queste le parole del lungo di Golden State:

“La mia prospettiva su quello che ho fatto è cambiata negli ultimi due giorni. Direi che subito dopo l’incontro mi sono incazzato, soprattutto per come mi hanno dato il prima tecnico e non sul secondo. Ero arrabbiato. Poi mi sono fermato in queste ore e ho pensato a questa situazione, ho avuto il tempo di digerire quello che è successo. E vi devo dire che mi sbagliavo dannatamente! Non ho sbagliato sul primo tecnico, ma non posso permettermi di prendermi quel secondo fischio. Sono rimasto deluso da me stesso. Sono ancora deluso. Voglio ammettere i miei errori quando sbaglio… e mi sbagliavo. Devo fare tutto il necessario per aiutare i miei compagni di squadra. E come ho detto ai ragazzi, apprezzo il loro supporto, ma questo mio comportamento non ha aiutato la squadra. Ho dimenticato le mie responsabilità con loro.”