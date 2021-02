Questa notte gli Washington Wizards hanno vinto un’incredibile partita contro i Lakers. Uno dei protagonisti della serata è stato Russell Westbrook che, però, alla presentazione dei quintetti titolari era ‘leggermente’ diverso: la tv che trasmette le partite dei gialloviola, infatti, ha fatto una piccola gaffe inserendo la foto di Isaiah Thomas sopra al nome di Westbrook.

Un piccolo errore che ha fatto sorridere gli spettatori: Isaiah Thomas, ex sia dei Lakers che di Washington, ha giocato la sua ultima stagione proprio nella capitale, registrando una media di 12.2 punti, 3.7 assist e 1.7 rimbalzi. Attualmente è senza squadra e spera di trovarne presto una.

Con la maglia dei Lakers, complici i molti infortuni, giocò solo diciassette partite, collezionando una media di 15.6 punti, 5 assist e 2.1 rimbalzi.

Dietro questa gaffe Thomas-Westbrook ci piace pensare che ci sia la nostalgia e la voglia di voler vedere tornare a giocare Isaiah, magari che torni il giocatore che ha incantato la città di Boston.

Chissà se in questi giorni di mercato qualche squadra non decida di puntare sul piccolo grande IT.

