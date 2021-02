Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2020-21

Oggi, 23 febbraio, si apre la finestra 2020-21 per la firma dei cosiddetti 10-day contract previsti dall’accordo collettivo tra NBA e associazione giocatori (NBPA).

Come indica la denominazione, il contratto ha validità per un arco temporale di dieci giorni o un periodo equivalente che comprende fino a tre partite – da calendario – della squadra interessata. A scadenza dell’accordo originario con il dato giocatore, sarà possibile estendere la validità una sola volta e per ulteriori dieci giorni. Dal punto di vista salariale, la base per l’intesa economica dev’essere pari o superiore alla soglia minima fissata dal Salary Cap per la stagione NBA corrente.

In termini tecnici, ben tre giocatori sono già stati firmati nel corso di questa stagione con la formula del decadale. Si tratta di Tim Frazier, Yogi Ferrell e Jordan Bell. Tuttavia, come evidente, i casi citati rappresentano un’eccezione rispetto alla data odierna. Le squadre coinvolte – rispettivamente Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers e Washington Wizards – avevano infatti chiesto e ottenuto dalla lega la hardship exception per far fronte a situazioni di difficoltà causa infortuni. La modifica al regolamento è stata apportata dalla lega in questa stagione sportiva.

10-day contract NBA 2020-21

Di seguito una panoramica di tutti i 10-day contract siglati, in tempo reale, squadra per squadra.

