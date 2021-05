Una vittoria epica quella di stanotte degli Washington Wizards sui Lakers: sono stati Bradley Beal e Russell Westbrook i mattatori della serata. Sale così a cinque la striscia di vittorie consecutive per Washington, mentre i gialloviola di LeBron incappano nella terza sconfitta di fila.

Beal ha segnato 33 punti, di cui sei alla fine dell’overtime, così come il suo compagno di squadra Westbrook, autore di 32 punti, 14 rimbalzi e nove assist. Una vittoria contro i campioni in carica che fa morale, come racconta Bradley Beal nel post-partita:

"They're the defending champs, we respect that, but it doesn't matter who's on the other side. It's a matter about what we do, what we control" – @RealDealBeal23 #WizLakers pic.twitter.com/KyC99chHqm

