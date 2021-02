Da quando Anthony Davis ha dato forfait a causa del ri-aggravamento al tendine d’Achille, i Los Angeles Lakers hanno perso tre delle quattro partite senza di lui. Nella notte i gialloviola hanno ceduto di fronte i Miami Heat con il risultato di 96-94 con LeBron James che ha chiuso il match con 19 punti, nove assist e nove rimbalzi, incluso un pessimo 1-8 dall’arco dei tre punti. Queste le parole del nativo di Akron nel post-gara:

“Devo trovare maggior collaborazione da parte dei miei compagni? No, stanno facendo la loro parte, stanno facendo la loro parte e anche di più. Devo essere in grado di guidare i Lakers fuori da questo momento, penso che il discorso si riduca a questo. È solo un’altra sfida per me, devo essere in grado di adattarmi alla situazione. Non avere AD per un lungo periodo di tempo è qualcosa che non abbiamo mai affrontato nell’ultimo anno e mezzo, e ora è il momento per me di adattarmi di nuovo e vedere come posso essere ancora più efficace per aiutare questa squadra a vincere le partite. Dobbiamo mantenere una mentalità vincente.”