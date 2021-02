Dietrofront Pau Gasol-Barcellona. Il catalano sui social: “Non sono ancora pronto”

Dopo le ultime notizie provenienti dalla Spagna che davano ormai per fatto l’accordo tra Pau Gasol e FC Barcelona per il suo rientro in campo, il catalano si è sentito in dovere di chiarire la sua posizione attraverso una dichiarazione sui social media. Gasol, infatti, ha respinto la voce di mercato rilanciata dal Mundo Deportivo, media da sempre vicino alle vicende blaugrana, sostenendo di non essere ancora pronto a rientrare in campo:

After hearing the news out of Spain today, I wanted to share that I remain focused on my recovery and I am not ready to get back to competing just yet. As soon as I have something to announce, I will do so via my social media channels.

Thank you very much for your support!

— Pau Gasol (@paugasol) February 20, 2021