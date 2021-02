Mercato NBA, i Los Angeles Lakers interessati a PJ Tucker

Dopo gli ormai noti problemi occorsi ad Anthony Davis, i Los Angeles Lakers vogliono correre ai ripari al più presto aggiungendo un nuovo giocatore al proprio roster. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, i campioni NBA in carica starebbero monitorando una serie di situazioni interessanti, tra cui quella in casa Houston con il divorzio vicino con DeMarcus Cousins e il cattivo rapporto con PJ Tucker.

Woj also just said that the Lakers are interested in PJ Tucker, but that so far the Rockets are asking for a player they can put in their lineup, not just picks.

— NBA Insider Harrison Faigen (@hmfaigen) February 21, 2021