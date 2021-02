NBA, Jimmy Butler commenta la stagione dei Miami Heat: “Terribile”

Finalisti lo scorso anno, i Miami Heat sono una delle più grandi delusioni di questa stagione. Attualmente, la compagine della Florida occupa solo la decima posizione con un record di 12 vittorie e 17 sconfitte. Chiaro, si tratta di una annata particolare poiché la compagine allenata da coach Erik Spoelstra ha dovuto fare i conti con le numerose assenze causa Covid-19 – come tante altre squadre – e da una infermeria sempre piena. Jimmy Butler ha quindi fatto un bilancio di questa prima parte di stagione ai microfoni di Rachel Nichols:

“Terribile. Terribile. Semplicemente terribile. Non abbiamo mostrato per nulla il nostro gioco, non siamo riusciti a giocare nel modo in cui diciamo di voler giocare. Attualmente non riusciamo, ma non dobbiamo piangerci troppo addosso perché cambieremo la situazione. E come si suol dire sarà meglio tardi che mai.”