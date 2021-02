NBA, la reazione di LeBron James alla schiacciata di Anthony Edwards

L’intero mondo NBA è rimasto impressionato dalla spettacolare schiacciata realizzata dal rookie dei Minnesota Timberwolves Anthony Edwards. Anche LeBron James ha manifestato il suo stupore per quella che è già considerata la giocata dell’anno. Il nativo di Akron ha postato la sua reazione in una Instagram Stories:

Molto spesso LeBron ha manifestato il proprio rispetto nei confronti di numerosi giocatori della lega, specialmente verso i giovani talenti come Edwards. La star dei Lakers, essendo uno dei giocatori più esperti della NBA, è un mentore per la nuova generazione di giocatori. Per questo dispensa consigli e parole di incoraggiamento verso i più giovani.

Edwards ha letteralmente fatto esplodere i social, fra cui Twitter. Tuttavia, il nativo di Atlanta non ha espresso molto entusiasmo per la sua giocata dopo la partita contro i Raptors. Non era pienamente soddisfatto della propria prestazione, avendo realizzato solo 3 tiri su 14 tentati dal campo, sbagliando sette triple.

Anthony Edwards: "I’d be talking about it highly right now if we would’ve won. Due to the fact that we lost, it’s nothing to be excited about. It was a great dunk, but we lost, so it don’t mean nothing right now. " https://t.co/JoM24n1QBo

