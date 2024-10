NBA, ora è storia: Bronny e LeBron James giocano insieme e vincono con Minnesota

Erano già scesi in campo insieme nella preseason, ma tutti aspettavano di vedere quando e come LeBron James e suo figlio Bronny avrebbero potuto condividere il campo “per davvero” nella regular season NBA. Sempre molto ben informato sul “Re”, Brian Windhorst di ESPN, prima del match aveva consigliato di guardare il secondo quarto contro i Wolves e, infatti, è stato poco prima dell’intervallo che JJ Redick ha deciso di schierare padre e figlio sul parquet. Per la cronaca: Bronny è rimasto in campo per 2 minuti e 41 secondi prima di tornare in panchina.

La storia è stata fatta e JJ Redick ora può pensare ad altre cose. Interrogato sulla questione, il coach gialloviola ha confessato di aver parlato con la squadra per capire come e quando inserire Bronny insieme a suo padre:

“Abbiamo avuto qualche conversazione a riguardo. Penso che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda. Vogliamo che abbia un senso e che avvenga in modo naturale, nel ritmo di una partita”.

NBA, la felicità di LeBron James sul debutto di Bronny

LeBron e figlio hanno usato le stesse parole dopo la partita per descrivere questo momento:

“È un momento che non dimenticherò mai”.

Quindi, queste le altre dichiarazioni del nativo di Akron:

“Non importa quanto invecchierò, o se la mia memoria finirà per venirmi meno, non dimenticherò mai questo momento. Anche mia figlia, sua sorella, oggi compie dieci anni ed è stata una giornata fantastica. Appena mi sono alzato, mia figlia è andata a scuola, io sono andata a lavorare, ho visto mio figlio al lavoro, abbiamo giocato insieme. Per tutta la famiglia, questi sono momenti fantastici. È la famiglia, la famiglia è sempre stata più importante di ogni altra cosa.”

Poi, ha aggiunto:

“Non sono stato vicino alla mia famiglia per troppe volte a causa degli impegni in NBA. Mi sono perso certe cose nella vita dei miei figli. Quindi avere questo momento in cui sto ancora lavorando e posso farlo con mio figlio è uno dei doni più grandi che ho ricevuto dall’Onnipotente e voglio sfruttarlo al massimo.”

Le parole di Bronny James sul debutto in NBA

Stessa felicità per Bronny James il quale ha invece dichiarato:

“Andare al tavolo con mio padre ed entrare in campo per la prima volta in NBA – insieme a lui – è un momento pazzesco che non dimenticherò mai. Sono molto grato di tutto, di avere questa fantastica opportunità di essere in questa Lega, di migliorare ogni giorno, di imparare ogni giorno.”

I suoi primi passi nella NBA rimarranno significativi per l’evento che rappresentano più che per la sua permanenza sul campo in sé. E “James Jr” deve anche fare i conti con la pressione di tutti i giorni:

“Cerco di non concentrarmi su tutto ciò che accade intorno a me, ma sull’essere un rookie e cercare di non commettere errori. Ho sicuramente sentito quell’energia da parte dei tifosi e ringrazio Laker Nation per essere lì per mio padre.”

