NBA, Anthony Edwards con la schiacciata dell’anno su Watanabe

Anthony Edwards potrebbe non essere in testa per il premio di Rookie of the Year ma sembra comunque in condizioni discrete dopo aver registrato, nella notte, quella che è già stata definita la ‘Schiacciata dell’Anno’ dai media americani. Il rookie dei T-Wolves nella la fine del terzo quarto contro i Toronto Raptors ha posterizzato Yuta Watanabe, finendo a terra.

Il gesto è stato accolto in maniera ironica dall’account dei Minnesota Timberwolves

IS THIS LEGAL IN THE US OR CANADA?????????????? pic.twitter.com/gclwdiUum7 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 20, 2021

E poi c’è il gesto registrato fotogramma per fotogramma.

Ah, piccola nota a piè di pagina: sfortunatamente per i Timberwolves, il match si è poi concluso con una sconfitta e il risultato finale di 86-81. Mentre Edwards ha terminato con sette punti a referto e un pessimo 3 su 14 (0 su 7 dall’arco) insieme quattro assist e tre rimbalzi. Resta, però, la giocata.

