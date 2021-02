NBA, ancora problemi per Kevin Durant: salta i Clippers

Niente da fare per Kevin Durant: il giocatore salterà la sua quarta partita consecutiva – nella notte tra domenica e lunedì – contro i Los Angeles Clippers per un problema al tendine del ginocchio sinistro. A confermare la sua indisponibilità ci ha pensato coach Steve Nash il quale ha riferito ai giornalisti che Durantola sta ancora seguendo un percorso d’allenamento specifico per cercare di recuperare dal guaio fisico.

“Come continuo a ripetere, non credo che questa sia una cosa di lungo termine, ma ci sono alcune cose che ci fanno pensare che sia giusto dargli più tempo per recuperare, vogliamo essere cauti. Personalmente non penso che sia pronto, penso che abbia bisogno di più tempo.”

Durant si è infortunato al tendine del ginocchio contro i Golden State Warriors nel match del 13 febbraio. Prima di quella partita, Durant aveva saltato un’altra settimana in conformità ai protocolli di salute e sicurezza dettati dalla NBA. Inizialmente, i Nets avevano annunciato che Durant avrebbe saltato solo due partite e che l’infortunio era “lieve”, ma la situazione viene chiaramente monitorata giorno dopo giorno.

I Nets vengono attualmente da una serie di cinque vittorie consecutive – la loro più lunga della stagione. Tuttavia, i loro Big Three composto da Durant, James Harden e Kyrie Irving hanno giocato solo sette partite insieme in questa stagione. Durant ha saltato un totale di 11 partite quest’anno.

L’ex stella di OKC sta peraltro viaggiando con una media di 29.0 punti. 7.3 rimbalzi e 5.3 assist quest’anno.

Leggi Anche

NBA, la reazione di LeBron James alla schiacciata di Anthony Edwards

NBA, Julius Randle sulla reazione di Kobe quando gli chiese di tirare alla sua ultima partita

NBA, Bradley Beal impressionato dal talento di Zach LaVine