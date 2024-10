Opening Night NBA: Lakers e Clippers uniti nell’omaggio a Jerry West

Il ricordo e un affettuoso pensiero per Jerry West non si esauriranno certo alla prima palla a due della stagione. Mr. Logo, scomparso nei mesi scorsi è legato a doppio filo in particolare a due diverse ere della Los Angeles cestistica. Lakers e Clippers, che da quest’anno non condivideranno più il parquet del fu Staples Center lo omaggeranno alla loro maniera in occasione dell’Opening Night NBA 2024-2025. I gialloviola distribuiranno agli spettatori sugli spalti della Crypto.com Arena la canotta numero 44 di Jerry West.

Lakers giving Jerry West jerseys to fans for tonight’s season opener vs the Wolves pic.twitter.com/TO4cKDY5jX — Mark Medina (@MarkG_Medina) October 22, 2024

Più articolato invece l’omaggio dei Clippers. Come anticipato da Ohm Youngmisuk di ESPN, sul parquet della nuova arena, poco sopra alla denominazione Intuit Dome, saranno riportate in calcomania le iniziali JW. Inoltre, una postazione in sua memoria verrà mantenuta dietro al canestro, dove sedeva solitamente in occasione delle gare casalinghe. Per il debutto stagionale è in programma anche un video proiettato sul maxi schermo jumbotron dell’impianto.

Leggi anche:

Mercato NBA, valanga di rinnovi: quinquennale per Jalen Suggs e Jalen Johnson

NBA Preview, Central Division 2024-25: tra nuove speranze e sfide cruciali

Anthony Edwards sicuro: “Vinco il titolo NBA e poi vado in NFL”