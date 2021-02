NBA Trend Topic: Week 9

Nuovo appuntamento con NBA Trend Topic la rassegna social che vi accompagna in un viaggio nella community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza.

#MondayMotivation

Klay Thompson e il Golden Gate Bridge sullo sfondo, per cominciare bene la settimana.

Klay really a mood pic.twitter.com/3Nj4zqZsSy — Logan Murdock (@loganmmurdock) February 14, 2021

#TuesdayThoughts

Il fratello di Bradley Beal scherza sui voti per l’All-Star Game dando il suo contributo. Sono stati abbastanza, a quanto pare.

Me hiding from my responsibilities.

But I always pull through 😂😂#BradleyBeal #NBAAllStar https://t.co/EebaOdgQTb — Bryon Beal (@BigDealBeal99) February 16, 2021

Record di franchigia per i Brooklyn Nets con 27 triple a bersaglio. Il SMM dei Kings chiede clemenza e cancella la linea dei tre punti dal campo di gioco.

Quaranta per un realizzatore nato come Jordan Clarkson. Donovan Mitchell sapeva tutto.

Neve e forti disagi in Texas costringono la NBA a rinviare alcune partite. L’amara considerazione di Jalen Brunson.

It’s crazy what a little snow can do in Texas — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) February 16, 2021

#WednesdayWisdom

Il Barone vuole comprare una squadra di pallacanestro. Scelta saggia? Thaddeus Young spinge per la NBL australiana.

Thinking about buying into a international basketball league. Anybody want in? What country should we goto? — Baron Davis (@BaronDavis) February 17, 2021

#ThrowbackThursday

I numeri di Damian Lillard. Per l’All-Star Game si aspettano le riserve.

Damian Lillard tallied 43 PTS, 16 AST in the Portland win last night. He is the second @trailblazers player to record a 40+point, 15+assist game, joining Clyde Drexler (41p, 15a) in March of 1986. #NBAVault pic.twitter.com/35PZjDEmJN — NBA History (@NBAHistory) February 18, 2021

#Friday Feeling

Evan Fournier mira al fine settimana, insomma.

Cmon man, Legolas is in a class of his own https://t.co/S7XIcXYh61 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 19, 2021

