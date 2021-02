Risultati NBA: i Nets vincono la super sfida con i Lakers! Bucks alla quinta sconfitta consecutiva

(12-17) Miami Heat 118-110 Sacramento Kings (12-16)

Con 13 punti, 13 assist e 10 rimbalzi a segno, Jimmy Butler fa registrare la sua terza tripla doppia consecutiva, che permette ai Miami Heat di avere la meglio su Sacramento, vincendo in trasferta.

Ma la tripla doppia non è stata solo di Butler: anche Bam Adebayo, con 16 punti, 10 assist e 12 rimbalzi ne ha fatta registrare una. E anche Herro e Olynkyk, con 27 e 22 punti, hanno giocato un ruolo importante nella prima vittoria degli Heat in 5 anni a Sacramento.

Nella prima parte di gara il migliore è sicuramente Herro, che a suon di canestri, la cosa che gli riesce meglio, trascina Miami sul 57-43. Il parziale positivo prosegue anche nel terzo quarto e la leadership cresce ancora, toccando i 23 punti. Sacramento risponde con un parziale a sua volta di 19-9, e accorcia lo svantaggio sull’89-79. Memori della rimonta subita solo la notte scorsa dagli Warriors, gli Heat stavolta resistono al ritorno degli avversari e rimangono davanti fino al termine.

(14-15) Toronto Raptors 110-96 Milwaukee Bucks (16-13)

Il protagonista che non ti aspetti: con 29 punti mandati a segno, Norman Powell aiuta i Toronto Raptors ad avere la meglio sui Milwaukee Bucks, alla quinta sconfitta consecutiva. Non accadeva dal 2017 che Giannis e soci perdessero così tante partite in fila. La striscia negativa coincide con l’assenza di Jrue Holiday, out per i famosi protocolli di sicurezza.

Poco da dire sull’andazzo della partita, controllata dagli ospiti praticamente dall’inizio alla fine. Come si diceva, Powell è decisivo per la partenza sprint dei Raptors, che con 15 punti nel primo quarto aiuta la sua squadra a costruire un parziale di 21-4. I canadesi toccano il +23 come punteggio massimo e non scendono praticamente mai sotto la doppia cifra di vantaggio, margine mai ulteriormente ridotto dai Bucks.

(19-12) Brooklyn Nets 109-98 Los Angeles Lakers (22-8)

Con 23 punti di James Harden e 21 punti di Joe Harris, i Nets vincono la supersfida della notte contro i Los Angeles Lakers, per diversi addetti ai lavori un anticipo di quelle che potrebbero essere le prossime Finals NBA. La sfida manca di diversi protagonisti. Fatto salvo Irving (era anche lui a rischio, ma ha chiuso a 16 punti), ai Nets manca Kevin Durant, out già da qualche giorno, mentre i Lakers devono invece rinunciare al lungodegente Anthony Davis e anche a Dennis Schroder (out per i protocolli di sicurezza), due dei migliori marcatori della squadra.

In una situazione di tale emergenza, tocca a LeBron James sobbarcarsi sulle spalle praticamente tutte le possibilità di vittoria della sua squadra. Il Re chiude a 32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, che però non bastano a ribaltare le sorti della partita in cui tocca la storica quota di 35.o00 punti, terzo giocatore nella storia NBA a riuscirci (dopo Abdul-Jabbar e Malone), essendo il più giovane a farlo.