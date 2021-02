È stata una grande nottata per i Toronto Raptors, vincitori questa notte contro i Bucks. Protagonista assoluto della serata Norman Powell, traghettatore della squadra di coach Nick Nurse grazie ai suoi ventinove punti, quattro rimbalzi e tre assist.

Una vittoria che vale il doppio visto che i Raptors erano orfani di Kyle Lowry, out per infortunio. Un’assenza che, almeno prima della partita, aveva preoccupato non poco Nick Nurse:

“[Lowry] sicuramente ci dà molto. Ero preoccupato soprattutto per la difesa: so che probabilmente suona sciocco perché è uno dei nostri principali marcatori, ma il modo in cui ha difeso recentemente è stato eccezionale. Oggi ero davvero preoccupato, ma fortunatamente devo ricredermi”

Il top scorer di Toronto è stato Norman Powell che, a detta di Nurse, ha giocato una partita perfetta, capace di sfruttare insieme ai compagni tutte le occasioni create:

“È stato aggressivo e deciso stasera, ha fatto una partita perfetta. Lui e tutti i miei ragazzi siamo stati bravi a sfruttare ogni occasione creata e a non concedergliene a loro. Sono molto soddisfatto del lavoro dei ragazzi”

Una prestazione di gruppo che ha esaltato e messo nelle giuste condizioni lo stesso Powell, come racconta lo stesso numero 24 Raptors ai giornalisti nel post-partita:

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra: in difesa siamo stati molto attenti e abbiamo giocato duro per andare più facilmente in transizione, mentre in attacco mi è piaciuto come abbiamo fatto viaggiare la palla. È stata una vittoria di gruppo”

È la seconda vittoria su due partite in pochi giorni contro Milwaukee che, invece, incappa nella quinta sconfitta consecutiva. Questa notte i Raptors di Nick Nurse giocheranno contro i Minnesota Timberwolves, alla ricerca della terza vittoria di fila.

