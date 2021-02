Jalen Johnson lascia Duke per prepararsi al Draft NBA 2021

Jalen Johnson, freshman da Duke e projected lottery pick al Draft 2021, ha deciso di interrompere anzitempo la sua prima e unica stagione al college per preparare il passaggio al professionismo.

Di seguito le dichiarazioni dal comunicato diffuso su Twitter dal profilo ufficiale dei Duke Blue Devils:

“Ho apprezzato tutto della mia permanenza a Duke. Coach K, i miei compagni e il programma mi sono stati accanto durante tutta la stagione, in particolare durante la riabilitazione dopo l’infortunio al piede. La mia famiglia il coach e io abbiamo deciso che non giochi per il resto dell’annata, così da essere al 100% in salute in preparazione al Draft. Non è stato facile, ma crediamo sia il meglio per il mio futuro. […] Duke avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e sarà sempre parte di me.”