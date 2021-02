Mercato NBA, i Nets firmano Andre Roberson

I Brooklyn Nets allungano la loro rotazione firmando Andre Roberson. Specialista difensivo – secondo quintetto NBA difensivo nel 2017 – Roberson era free agent dopo i sette anni spesi a a Oklahoma City in maglia Thunder.

Free agent forward Andre Roberson has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021