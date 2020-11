NCAA, Shareef O’Neal ha il via libera: in campo da subito con gli LSU Tigers

Figlio del leggendario Shaq, Shareef O’Neal potrà finalmente raggiungere i Louisiana State Tigers per la stagione 2020 in NCAA. La notizia è stata riportata da Jon Rothstein, e confermata poco dopo da Shareef stesso.

They cleared my waiver man ! Thank god I can play this season ❤️❤️❤️ I was waiting and scared it wasn’t gonna happen ! Thank you so much ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

— Shareef O’Neal (@SSJreef) November 18, 2020